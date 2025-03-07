Türkiye’de en çok satılan 20 otomobil belli oldu! İlk 5’te Türk, Japon, Çinli var.
Türkiye’nin otomobili Togg’un da artık rakipleriyle satış mücadelesi verdiği en çok satılanlar listesi belli oldu.
Kredi muslukları kapalı olsa da vatandaşlar kendi araçlarını ya da yastık altı altınlarını bozdurarak araç sahibi olmaya devam ediyor. Sıfır otomobillerin ikinci ellere kıyasla çok daha avantajlı olduğu dönemde markaların SUV satış yarışı da nefes kesti.
Türkiye'de şubat ayında ve ocak-şubat döneminde en çok satılan SUV otomobiller listesinin ilk sırasında Toyota C-HR yer aldı. Otomobil şubat ayında 2 bin 318 adet, ocak-şubat döneminde ise 3 bin 817 adet satılarak büyük bir başarının altına imza attı.
BYD Seal U DM-i modeli şubat ayında 2 bin 46 adet ocak-şubat döneminde 3 bin 789 adet, yerli otomobil Togg T10X ise şubat ayında 2 bin 38 adet ocak-şubat döneminde 3 bin 608 adet satıldı.