Türkiye’de en çok satılan 20 otomobil belli oldu! İlk 5’te Türk, Japon, Çinli var.

Kredi muslukları kapalı olsa da vatandaşlar kendi araçlarını ya da yastık altı altınlarını bozdurarak araç sahibi olmaya devam ediyor. Sıfır otomobillerin ikinci ellere kıyasla çok daha avantajlı olduğu dönemde markaların SUV satış yarışı da nefes kesti.