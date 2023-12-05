Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları belli oldu Türkiye'de kasım ayında Fiat, Renault ve Volkswagen en çok satış yapan markalar olurken, bu ayda 4 bin 401 Togg, 66 Porsche, 52 adet de Lexus satıldı. Türkiye pazarına yeni giriş yapan BYD'nin satışları 552 ve Çinli lüks otomobil markası HONGQI'nin de 3 olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın kasım ayına göre yüzde 39,8 artarak 115 bin 40 oldu. 1 | 26

Otomobil satışları bu dönemde yüzde 54,4 artışla 91 bin 424, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,3 yükselişle 23 bin 616 seviyesinde gerçekleşti. 2 | 26

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 16 bin 5 adetle Fiat ilk sırayı aldı. 3 | 26