Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları belli oldu: Togg kaçıncı sırada?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımını açıkladı. Türkiye'de eylülde toplam 64 bin 361 otomobil trafiğe kaydedilirken, Renault yüzde 16,1'lik payla ilk sırada yer aldı. Togg ikinci, Hyundai ise üçüncü sıraya yerleşti. İşte eylül ayında trafiğe en fazla kaydı yapılan 20 otomobil markası...
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