Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu! İşte 1 milyonun altındaki model

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin değerlendirme raporunu yayınladı.

Eylülde otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 azalarak 85 bin 540 adet oldu.