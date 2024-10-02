Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu! İşte 1 milyonun altındaki model
Son aylarda sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları arasındaki fark giderek açılıyor. Özellikle Kasım ve Aralık aylarında otomobil markalarının kampanyalar yapması bekleniyor. Peki, Ekim 2024 itibarıyla Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı araçlar hangileri? Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller listesinde 1 milyon TL'nin altında yalnızca bir model kaldı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin değerlendirme raporunu yayınladı.
Eylülde otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 azalarak 85 bin 540 adet oldu.
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Peki 2 Ekim itibarıyla Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobil hangisi?
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Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp: 989,900 TL
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Yeni Kia Picanto 1.0L 63 PS AMT: 1,010,000 TL
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