Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal
Bu yılın ilk 5 aylık döneminde yerli üretim araçların satışlardan aldığı pay 31,11, ithal araçların payı ise yüzde 68,89 oldu. Bu satılan her 10 arabadan 7'sinin ithal olduğu anlamına geliyor
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında bu yılın ilk 5 aylık döneminde ithal araçların satışlardan aldığı pay yüzde 61,79, Türkiye'de üretilen araçların payı da yüzde 38,20 oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) derlenen verilere göre, yılın ilk beş aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 6 artış gösterdi.
Böylece mayıs sonu itibarıyla toplamda 471 bin 743 sıfır araç satışı oldu.
Otomobil satışları, söz konusu dönemde yüzde 10,25 artışla 375 bin 97 olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,9 azalışla 96 bin 646 olarak kayıtlara geçti.