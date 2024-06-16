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  4. Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal

Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal

Bu yılın ilk 5 aylık döneminde yerli üretim araçların satışlardan aldığı pay 31,11, ithal araçların payı ise yüzde 68,89 oldu. Bu satılan her 10 arabadan 7'sinin ithal olduğu anlamına geliyor

Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal - Sayfa 1

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında bu yılın ilk 5 aylık döneminde ithal araçların satışlardan aldığı pay yüzde 61,79, Türkiye'de üretilen araçların payı da yüzde 38,20 oldu.

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Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal - Sayfa 2

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) derlenen verilere göre, yılın ilk beş aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 6 artış gösterdi.

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Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal - Sayfa 3

Böylece mayıs sonu itibarıyla toplamda 471 bin 743 sıfır araç satışı oldu.

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Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal - Sayfa 4

Otomobil satışları, söz konusu dönemde yüzde 10,25 artışla 375 bin 97 olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,9 azalışla 96 bin 646 olarak kayıtlara geçti.

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