Türkiye’de satıştan kaldırılmıştı: Volkswagen’de yangın paniği 50 bin araç geri çağrılıyor

Alman otomobil devi Volkswagen, Türkiye’de bir dönem çok sattığı modellerden biri için toplu geri çağırma planlarını duyurdu. Araçlarda yangın riski nedeniyle 50 bine yakın otomobil geri çağrılacak.

Otomobil devi Volkswagen, tıpkı diğer şirketler gibi her yıl mutlaka çeşitli sorunlar nedeniyle bazı otomobillerini geri çağırmak zorunda kalıyor. Özellikle yangın riski elektrikli araçlarda yaygın olsa da, Volkswagen’in elektrikli olmayan bir otomobili ciddi bir sorunla mercek altında.

Motor1'in NHTSA raporlarına dayandırdığı habere göre, tam 48.165 adet Volkswagen Jetta geri çağırma kapsamında bulunuyor. Üretim sürecinde yaşanan bir aksaklık nedeniyle, bu araçların bazılarında şanzıman topraklama kablosunun doğru şekilde bağlanmadığı tespit edildi.

Peki bu kullanıcılara ne anlama geliyor? Teknik olarak, bu kablonun bağlanmamış olması açık devre oluşmasına yol açıyor. Sonucunda ise sistem aşırı akım çekmeye başlıyor. 

Yani bu kabloların ve konektörlerin aşırı ısınması, hatta erimesi demek. Öyle ki bu durum, nihayetinde motor bölmesinde yangın çıkma olasılığını ciddi oranda artırıyor.

