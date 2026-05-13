Türkiye'de Üretilecek 2. Elektrikli: Togg’dan sonra sahneye çıktı. İzmit'ten dünyaya açılacak
Togg’dan sonra Türkiye’de üretilecek ikinci elektrikli otomobil görücüye çıktı. Hyundai Ioniq 3’ün teknik özellikleri, fiyatı ve satışa çıkacağı tarih belli oldu.
Türkiye, artık otomobil üreticilerinin odak noktası haline geldi. Japon üretici Honda, geçtiğimiz haftalarda ülkemizde motor üretimine başlarken, elektrikli otomobil kategorisinde ise Togg’un ardından bir üretici yeni modelini Türkiye’den çıkaracak.
Hyundai, merakla beklenen yeni elektrikli modeli Ioniq 3'ü Milano Tasarım Haftası'nda görücüye çıkardı. Bu aracı diğerlerinden ayıran en önemli detayı, üretiminin Türkiye’de gerçekleştirilecek olması.
Öyle ki bu hamleyle Hyundai Assan, Togg'un ardından Türkiye'de elektrikli otomobil seri üretimi yapan ikinci marka unvanını alacak. Yabancı üreticiler arasında ise bu bir ilk.