Türkiye'de Üretilecek 2. Elektrikli: Togg’dan sonra sahneye çıktı. İzmit'ten dünyaya açılacak

Togg’dan sonra Türkiye’de üretilecek ikinci elektrikli otomobil görücüye çıktı. Hyundai Ioniq 3’ün teknik özellikleri, fiyatı ve satışa çıkacağı tarih belli oldu.

Türkiye, artık otomobil üreticilerinin odak noktası haline geldi. Japon üretici Honda, geçtiğimiz haftalarda ülkemizde motor üretimine başlarken, elektrikli otomobil kategorisinde ise Togg’un ardından bir üretici yeni modelini Türkiye’den çıkaracak.

Hyundai, merakla beklenen yeni elektrikli modeli Ioniq 3'ü Milano Tasarım Haftası'nda görücüye çıkardı. Bu aracı diğerlerinden ayıran en önemli detayı, üretiminin Türkiye’de gerçekleştirilecek olması.

Öyle ki bu hamleyle Hyundai Assan, Togg'un ardından Türkiye'de elektrikli otomobil seri üretimi yapan ikinci marka unvanını alacak. Yabancı üreticiler arasında ise bu bir ilk. 

Ağustos ayında hattan inmeye başlaması planlanan Ioniq 3, sadece iç pazar için değil, İzmit'ten 40'tan fazla ülkeye ihraç edilmek üzere bantlara çıkıyor. Pratikte bu, yerli sanayi için ciddi bir katma değer ve otomotiv ihracatında yeni bir soluk demek.

