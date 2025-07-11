Türkiye’de üretilecek, 50’den fazla ülkeye ihraç edilecek: İşte Renault’un yeni SUV otomobili
Fransız merkezli otomobil devi Renault’un Türkiye’de üreteceği ve 50’den fazla ülkeye ihraç edeceği otomobilin detayları ortaya çıktı.
Türkiye’de ve dünyada uzun yıllardır milyonlarca kişiye ulaşan Renault, gelecek yıl planlarını şimdiden yapıyor. Ülkemizde geniş çapta müşteriye sahip olan Fransız otomobil devi, önümüzdeki yıllarda yeni modelleriyle karşımıza çıkmaya devam edecek.
Özellikle ilginin bir hayli fazla olduğu SUV segmentte kıyasıya rekabet yaşanıyor. Üreticiler de odak noktasını bu araçlara çevirirken, Renault’un SUV hamlesi de çok şaşırtmadı.
Otomobil devinin Türkiye’de üreteceği ve 50’den fazla ülkeye ihraç etmeyi planladığı SUV modeline ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.