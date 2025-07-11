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  4. Türkiye’de üretilecek, 50’den fazla ülkeye ihraç edilecek: İşte Renault’un yeni SUV otomobili

Türkiye’de üretilecek, 50’den fazla ülkeye ihraç edilecek: İşte Renault’un yeni SUV otomobili

Fransız merkezli otomobil devi Renault’un Türkiye’de üreteceği ve 50’den fazla ülkeye ihraç edeceği otomobilin detayları ortaya çıktı.

Türkiye’de üretilecek, 50’den fazla ülkeye ihraç edilecek: İşte Renault’un yeni SUV otomobili - Sayfa 1

Türkiye’de ve dünyada uzun yıllardır milyonlarca kişiye ulaşan Renault, gelecek yıl planlarını şimdiden yapıyor. Ülkemizde geniş çapta müşteriye sahip olan Fransız otomobil devi, önümüzdeki yıllarda yeni modelleriyle karşımıza çıkmaya devam edecek.

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Türkiye’de üretilecek, 50’den fazla ülkeye ihraç edilecek: İşte Renault’un yeni SUV otomobili - Sayfa 2

Özellikle ilginin bir hayli fazla olduğu SUV segmentte kıyasıya rekabet yaşanıyor. Üreticiler de odak noktasını bu araçlara çevirirken, Renault’un SUV hamlesi de çok şaşırtmadı.

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Türkiye’de üretilecek, 50’den fazla ülkeye ihraç edilecek: İşte Renault’un yeni SUV otomobili - Sayfa 3

Otomobil devinin Türkiye’de üreteceği ve 50’den fazla ülkeye ihraç etmeyi planladığı SUV modeline ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

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Türkiye’de üretilecek, 50’den fazla ülkeye ihraç edilecek: İşte Renault’un yeni SUV otomobili - Sayfa 4

Latin Amerika, Türkiye, Orta Doğu ve Akdeniz pazarlarının özel beklentilerine göre şekillendirilen Renault Boreal, güçlü ve dayanıklı tasarımının yanı sıra, teknolojik donanımıyla gözleri üzerine çekecek.

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