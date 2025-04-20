  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Türkiye'de yılın otomobili yarışmasında finalistler açıklandı! İşte finale kalan 7 model

Türkiye'de yılın otomobili yarışmasında finalistler açıklandı! İşte finale kalan 7 model

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl 10’uncu kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için finale kalan 7 model açıklandı.

Türkiye'de yılın otomobili yarışmasında finalistler açıklandı! İşte finale kalan 7 model - Sayfa 1

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasında finale kalan 7 model belli oldu. Otomotiv sektöründeki uzman gazetecilerin oylarıyla belirlenen finalistler, Şubat 2024 – Şubat 2025 döneminde satışa sunulan yeni modeller arasından seçildi.

1 | 12
Türkiye'de yılın otomobili yarışmasında finalistler açıklandı! İşte finale kalan 7 model - Sayfa 2

Türkiye otomotiv sektöründe gelenek haline gelen yarışmada kazananlar, otomotiv alanında uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin oylarıyla belirleniyor.

2 | 12
Türkiye'de yılın otomobili yarışmasında finalistler açıklandı! İşte finale kalan 7 model - Sayfa 3

Yapılan oylama sonucunda, Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan yeni modeller arasından seçilen 42 aday içinden belirlenen 7 finalist model şu şekilde açıklandı:

3 | 12
Türkiye'de yılın otomobili yarışmasında finalistler açıklandı! İşte finale kalan 7 model - Sayfa 4

BYD Seal U

4 | 12