Türkiye'de yılın otomobili yarışmasında finalistler açıklandı! İşte finale kalan 7 model
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl 10’uncu kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için finale kalan 7 model açıklandı.
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasında finale kalan 7 model belli oldu. Otomotiv sektöründeki uzman gazetecilerin oylarıyla belirlenen finalistler, Şubat 2024 – Şubat 2025 döneminde satışa sunulan yeni modeller arasından seçildi.
Türkiye otomotiv sektöründe gelenek haline gelen yarışmada kazananlar, otomotiv alanında uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin oylarıyla belirleniyor.
Yapılan oylama sonucunda, Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan yeni modeller arasından seçilen 42 aday içinden belirlenen 7 finalist model şu şekilde açıklandı: