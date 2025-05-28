Türkiye’deki araçların yaş ortalaması açıklandı (2025) * Yollarda en çok Fransız var.
Türkiye’de trafiğe kayıtlı araçların yaş ortalaması 14.2 oldu. Kayıtlı araç sayısındaki ezici Fransız üstünlüğü ise dikkat çekti.
Türkiye’de trafiğe kayıtlı araçlar üzerine yapılan son araştırmalar, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Verilere göre, ülkedeki araçların yaş ortalaması 14.2 yıl olarak belirlendi. Bu rakam, Türkiye’deki otomobillerin büyük ölçüde yaşlı araçlardan oluştuğunu ortaya koyuyor.
Listede en çok kullanılan otomobil modeli Tofaş’ın efsane serisi Şahin-Doğan-Kartal oldu. Bu üçlüden oluşan klasik grubun toplamda 820.962 adet ile zirvede yer aldığı görülüyor.
Modern araçlar arasında ise Toyota Corolla (689.206 adet) ve Fiat Egea (668.206 adet) kullanıcı sayılarıyla öne çıkıyor.