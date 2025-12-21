Türkiye’deki en sorunlu otomatik vitesli otomobiller; Kronik problemleri sahiplerini bezdiriyor

  1. Ekonomim
Ülkemizde satışta bulunan bazı otomatik vitesli araçlar çıkardığı problemlerle sahiplerine saç baş yolduruyor.

Otomatik şanzımanlar sürüş konforu ve kullanım kolaylığı sunarken, bazı teknik sorunlar nedeniyle araç sahipleri için ciddi maliyetler doğurabiliyor. Özellikle kavrama, mekatronik, tork konvertörü ve yazılım kaynaklı arızalar; sarsıntılı geçişler, geç vites değişimi ve performans kaybı gibi problemlerle kendini gösterebiliyor.

EN SORUNLU 5 OTOMATİK VİTES

Türkiye’de kullanım şartları, yoğun şehir trafiği ve düzensiz bakım alışkanlıkları bu sorunların daha erken ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Otostart tarafından derlenen bilgiye göre en sorunlu otomatik şanzımanlar şöyle:

5- Nissan Jatco CVT

4- Hyundai – Kia DCT kuru kavrama

