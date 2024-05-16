Türkiye'deki en ekonomik sıfır araç listesi açıklandı: İşte fiyatlar
Mayıs ayının güncellenen sıfır otomobil fiyatları açıklandı. Bu ayın en uygun fiyatlı sıfır araba markası Hyundai i10 olarak belirlendi. İşte en ucuz otomobil modelleri ve fiyatları
Mayıs ayına özel olarak güncellenen sıfır otomobil fiyatları gün yüzüne çıktı. Ekonomik araç arayışında olanlar için seçenekler genişliyor.
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En uygun sıfır araçlar listesinde hangi modellerin öne çıktığı merak konusu oldu.
İşte en ucuz otomobil modelleri ve fiyatları
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Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel: 835.000 TL
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KIA Picanto 1.0L 67 PS Manuel Benzinli: 850.000 TL
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