Türkiye’nin en çok satan otomobillerden biriydi, son modeli banttan indirildi üretim durduruldu
Türkiye’nin son yıllarda en çok satan fiyat-performans otomobillerinden biri için tarihi veda yapıldı. Aylar öncesinden üretimden kaldırılacağı açıklanmış, söz verildiği gibi belirlenen tarih itibariyle üretim resmen durduruldu.
Türkiye tarihinde en çok satan otomobillerden biri olan Fiat Egea için bir dönem resmen sona erdi. Rakipleri sayıca fazla olan araç, fiyatıyla yıllardır milyonlarca kişinin tercihi oldu. Ancak değişen otomobil pazarında Fiat, tarihi bir karar alarak popüler otomobilin fişini resmen çekti.
Resmi olarak 11 yıl boyunca satış listelerinin zirvesinden inmeyen Fiat Egea Sedan, otomotiv dünyasına resmen veda etti. Daha önce Tofaş tarafından yapılan açıklamalarda üretimin 2025 yılı sonunda bitmesi planlanıyordu. Ancak iç pazardaki yoğun talep ve fabrikadaki üretim planlamaları nedeniyle bu süreç 30 Haziran 2026'ya kadar esnetilmişti.
Firma, dün itibariyle Bursa fabrikasında çalışanların alkışları eşliğinde son Egea Sedan üretim hattını da tamamladı.