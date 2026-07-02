Türkiye’nin en çok satan otomobillerden biriydi, son modeli banttan indirildi üretim durduruldu

Türkiye tarihinde en çok satan otomobillerden biri olan Fiat Egea için bir dönem resmen sona erdi. Rakipleri sayıca fazla olan araç, fiyatıyla yıllardır milyonlarca kişinin tercihi oldu. Ancak değişen otomobil pazarında Fiat, tarihi bir karar alarak popüler otomobilin fişini resmen çekti.