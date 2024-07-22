Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV'larından! 400 milyon euro yatırımla artık yerli
Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda 400 milyon euro yatırımla üretilmeye başlanan Duster, bundan sonra Türkiye’deki hayatına Renault markasıyla devam edecek
Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modellerinden olan Dacia Duster, 400 milyon euro yatırımla yerli üretime geçti. 2023'te 24 bin adet, 2024'ün Ocak-Haziran döneminde ise 11 bin 633 adet satan Duster, Türkiye'de yeni bir döneme başlıyor.
Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilmeye başlanan Duster, bundan sonra Türkiye'deki hayatına Renault markasıyla devam edecek.
Renault, "Uluslararası Oyun Planı 2027" kapsamında Türkiye'de üreteceği modellerinden ilki olan Renault Duster, satışa sunuldu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Mais Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "Renault Duster'a 'Türkiye'nin Duster'ı' dedik. Türkiye'de üretilecek olan, Oyak ve Renault ortaklığıyla Türkiye'ye yapılacak 400 milyon euroluk yatırımın ilk ve en önemli adımı olan Yeni Renault Duster; bu sıfatı sonuna kadar hak ediyor" dedi.
FARKLI MOTOR VE ŞANZIMAN KOMBİNASYONLARI
Yeni Renault Duster, iki veya dört çekişli versiyonlarıyla yollara çıkıyor. Yeni Renault Duster, 4X4, E-Tech Full Hybrid ve Eco-G motor seçenekleriyle kullanıcılarıyla buluşuyor.