Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV'larından! 400 milyon euro yatırımla artık yerli

Renault, "Uluslararası Oyun Planı 2027" kapsamında Türkiye'de üreteceği modellerinden ilki olan Renault Duster, satışa sunuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mais Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "Renault Duster'a 'Türkiye'nin Duster'ı' dedik. Türkiye'de üretilecek olan, Oyak ve Renault ortaklığıyla Türkiye'ye yapılacak 400 milyon euroluk yatırımın ilk ve en önemli adımı olan Yeni Renault Duster; bu sıfatı sonuna kadar hak ediyor" dedi.