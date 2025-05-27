Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobil karşınızda! Fiyatıyla rakip çatlatıyor, tasarı mükemmel
Citroen, tamamen elektrikli iki modelini Türkiye pazarında satışa çıkardı. İndirimli olarak da gelen bu modeller, ülkemizdeki en ucuz elektrikli otomobil oldu!
Vergiler ve döviz kuru nedeniyle artık otomobil fiyatları aldı başını gitti. Her ne kadar Çinli markalar yenilikçi teknolojilere sahip otomobillerini müthiş fiyatlara satışa çıkarsa da, eklenen vergiler nedeniyle bu fiyatlar ne yazık ki katlanıyor.
Ancak tüm bunlara rağmen otomobil devlerinin de yoğun bir çabası var. Gerek vergiden kısmak için özel motorlar geliştiren markalar gerekse indirimler yaparak otomobil sahibi olmak isteyenlerin hayalini gerçekleştiriyor.
Türkiye’de uzun yıllardır faaliyet gösteren ve çok sayıda modeliyle trafikte bulunan Citroen markası, ikonik modellerinden C3 ile binlerce kişiyi otomobil sahibi yaptı.