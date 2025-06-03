Türkiye'nin tercihi belli oldu: Herkes bu modeli satın aldı: İşte en çok satan elektrikli araçlar...
2025 yılının ilk beş ayında Türkiye otomotiv pazarında satışlar hız kesmeden yükselirken mayıs ayında en çok satılan elektrikli araçlar belli oldu. BMW, Mercedes, Togg, Tesla, Hyundai, BYD, Kia, Opel, Volkswagen, Audi gibi markaların yer aldığı listede ilk 3 sıra otomobilseverleri şaşırttı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verileri, hem içten yanmalı hem de elektrikli araçlara olan talebin artış gösterdiğini ortaya koydu. Mayıs ayında toplam 85 bin 123 otomobil satılırken, elektrikli araç satışları 16 bin 802 adede ulaşarak pazar payını yüzde 19,74 seviyesine çıkardı.
Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,06’lık bir büyüme kaydedilen otomobil pazarı, canlı ve hareketli bir görünüm sergiledi. Yakıt türlerine göre satış rakamlarında dikkat çekici değişiklikler yaşanırken, elektrikli otomobillerin yükselişi sürdürdü.
İşte mayıs ayında en çok satılan elektrikli otomobiller...