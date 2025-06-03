Türkiye'nin tercihi belli oldu: Herkes bu modeli satın aldı: İşte en çok satan elektrikli araçlar...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verileri, hem içten yanmalı hem de elektrikli araçlara olan talebin artış gösterdiğini ortaya koydu. Mayıs ayında toplam 85 bin 123 otomobil satılırken, elektrikli araç satışları 16 bin 802 adede ulaşarak pazar payını yüzde 19,74 seviyesine çıkardı.