Türkiye’ye fabrika kuracaktı, Çinli devin neden vazgeçtiği belli oldu. Herkesi ters köşe bıraktı
BYD'nin Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika yatırımını durdurma kararı neden alındı? AB'nin yeni Sanayi Hızlandırma Yasası ve "Made in EU" şartı BYD planlarını nasıl etkiledi? İşte detaylar.
Manisa'da kurulması planlanan devasa BYD fabrikası projesi, Çinli otomotiv devinin ani bir kararıyla rafa kalktı. 1 milyar dolarlık bu devasa yatırımın durdurulma gerekçesi nihayet açıklığa kavuştu.
Pek çok kişinin düşündüğünün aksine, bu kararın arkasında tamamen Avrupa Birliği'nin yeni yasal düzenlemeleri yatıyor. Peki bu durum Türk otomotiv pazarı için ne anlama geliyor? Detaylar oldukça karmaşık ancak bir o kadar da önemli.
Aslında her şey Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) yayımladığı resmi görüş belgesiyle gün yüzüne çıktı. Sözcü'nün haberine göre, BYD’nin Türkiye planlarını suya düşüren temel etken, AB'nin devreye almaya hazırlandığı "Sanayi Hızlandırma Yasası" kapsamındaki yerelleşme şartları oldu. Brüksel, bu yasayla küresel tedarik zincirlerindeki bağımlılığı azaltmayı ve kendi sanayisinin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.