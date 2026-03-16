Türkiye’ye vergi indirimiyle gelmişti: Otomobil devi kararını verdi, üretim duruyor

Volvo’nun en küçük elektrikli SUV modeli için üretimin durdurulacağı açıklandı. Marka, satışın sadece iki ülkede devam edeceğini de vurguladı.

Elektrikli otomobil üretimine yoğunlaşan Volvo, stratejik adımlar da atarak yeni üretilecek modeller için radikal kararlar alıyor. Sağlam yapısıyla piyasada nam salan otomobil devi, Türkiye pazarında da satışına devam ettiği küçük SUV modelinin üretimini durduracağını açıkladı.

Volvo, en küçük ve en uygun fiyatlı elektrikli modeli olan EX30'un Amerika Birleşik Devletleri (ABD) pazarındaki satışlarını 2026 model yılı sonunda durdurma kararı aldı. 

Marka, bu kararı "pazar koşulları ve finansal faktörler"e dayandırdı, ancak EX30'un Kanada ve Meksika dahil olmak üzere dünyanın diğer pazarlarında satılmaya devam edeceğini doğruladı.

EX30, ABD'deki en hızlı ve Fiat 500e'den sonraki en küçük elektrikli otomobil olma özelliğini taşıyordu. Küçük SUV/hatchback özellikleriyle dikkat çeken model, aynı zamanda Volvo'nun bugüne kadar ürettiği en çevik araçlardan biriydi.

