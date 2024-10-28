Türklerin gözdesi listeye bile giremedi! İlk sıra görenleri şaşırttı: İşte en çok satan otomobiller
JATO Dynamics verilerine göre Avrupa'da en satılan otomobiller belli oldu. Türkiye'de lider markanın listede kendine yer bulamaması dikkatleri çekerken, listenin ilk sırası herkesi şaşırttı.
Eylül 2024'te Avrupa'da otomobil satışları yüzde 4,2 azalırken, liderlik konumunda değişiklik yaşanmadı. En çok satan 20 modelin 11’inin SUV olması ise dikkat çekti.
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Türkiye'de satış rekorları kıran Fiat Egea'nın, Avrupa’da en çok satan 20 model arasına girememesi dikkat çekerken, listenin ilk sırası herkesi şaşırttı.
İşte Eylül ayında Avrupa’da en çok satan modeller...
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