Ucuz Togg geliyor: Çinli dev ile anlaşma yapıldı, 3 model yolda. Tarih belli oldu

Yerli otomobil markası Togg, CATL'in iştiraki CAIT ile yeni bir elektrikli araç platformu geliştirecek. Söz konusu platform, özellikle B segmenti otomobiller için optimize edilecek. Ayrıca üç yeni Togg modeli de bu ortak platform üzerinde yükselecek. İlk modelin ismi muhtemelen T6 olacak ve 2027 yılının ortalarında yollara çıkması hedefleniyor. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın da daha önce işaret ettiği gibi, T6 modeli ulaşılabilir fiyatıyla pazarda ciddi bir satış adedine ulaşmayı hedefliyor. Markanın pazar payını artırma stratejisinde bu model kilit bir rol oynayacak.