Ucuz Togg geliyor: Çinli dev ile anlaşma yapıldı, 3 model yolda. Tarih belli oldu
Ucuz Togg otomobil bekleyenler için müjde. Aylardır konuşulan bütçe dostu yerli otomobil için ilk somut adımlar atıldı. Çinli dev ile iş birliği yapıldı ve tarih netleşmeye başladı.
Yerli otomobil denince akla daha uygun, erişilmesi kolay fiyatlandırmalar geliyor. Ancak bu durum Türkiye’nin ilk yerli otomobil markası Togg için beklenildiği gibi olmadı. Fakat yakında durum, tam tersine dönebilir. Zira merakla beklenen ucuz Togg için ilk somut adımlar atıldı.
Türkiye'nin yerli otomobil üreticisi Togg, uygun fiyatlı modelleri için vites yükseltti. Beklenen ucuz Togg modelleri için dünyanın en büyük batarya üreticisi Çinli CATL ile stratejik bir işbirliğine gidildi. Bu ortaklık, Togg'un B segmentindeki iddiasını ortaya koyuyor.
Yerli otomobil markası Togg, CATL'in iştiraki CAIT ile yeni bir elektrikli araç platformu geliştirecek. Söz konusu platform, özellikle B segmenti otomobiller için optimize edilecek. Ayrıca üç yeni Togg modeli de bu ortak platform üzerinde yükselecek. İlk modelin ismi muhtemelen T6 olacak ve 2027 yılının ortalarında yollara çıkması hedefleniyor. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın da daha önce işaret ettiği gibi, T6 modeli ulaşılabilir fiyatıyla pazarda ciddi bir satış adedine ulaşmayı hedefliyor. Markanın pazar payını artırma stratejisinde bu model kilit bir rol oynayacak.
Öte yandan Togg'dan yapılan açıklamaya göre işbirliğinin detayları oldukça net. CAIT, 'Bedrock Şasi' teknolojisini platforma entegre edecek. Togg ise araç geliştirme kabiliyetlerini, kullanıcı deneyimini, ürün gereksinimlerini ve dijital mimariyi belirleyecek. Yani, platformun teknik temeli CAIT'ten gelirken, otomobilin ruhunu, dijital dünyasını ve kullanıcıyla temas eden noktalarını Togg şekillendirecek.