Ünlü araç platformu açıkladı : İkinci elde en hızlı satılan otomobiller belli oldu

Gazeteoksijen.com sitesinde paylaşılan habere göre, Fiat marka araçlar 38 gün ortalama satış hızı ile pazar ortalamasına göre daha hızlı satıldı. Fiat'ı 39 günle Ford, 40 günle Peugeot, 41 günle Hyundai takip ediyor. Pazar satış hızının 45 gün olduğu listede VolksWagen, BMW ve Mercedes-Benz sırasıyla 46, 60 ve 61 günlük satış hızıyla ortalamanın altında kaldı. İşte ikinci elde hızlı satılan otomobiller: