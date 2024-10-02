Ünlü araç platformu açıkladı : İkinci elde en hızlı satılan otomobiller belli oldu
İkinci el araç faaliyetleri için gerçek zamanlı verilerine sunan Indicata'ya göre ilanların yayında kalma süreleri incelendi ve en hızlı satılan ikinci el otomobiller belirlendi
Türkiye'de son yıllarda araç alım satım piyasanda yaşanan durgunluk endişe veriyor. Özellikle galerilerin işlerinin istenen seviyede olmaması birçok dükkanın da kepenk kapatmasına neden oluyor.
Hal böyle olunca yeni bir araç sahibi olmak isteyenler ince eleyip sık dokuyor. Araç alırken bakılan en büyük kritlerin başında ise araçların pazardaki payı ve satılma hızı geliyor.
Bu noktada Indicata devreye girerek en hızlı satılan ikinci el otomobil markalarını açıkladı. Bunun yanı sıra en çok tercih edilen ilk 10 araç markası da duyuruldu.
Gazeteoksijen.com sitesinde paylaşılan habere göre, Fiat marka araçlar 38 gün ortalama satış hızı ile pazar ortalamasına göre daha hızlı satıldı. Fiat'ı 39 günle Ford, 40 günle Peugeot, 41 günle Hyundai takip ediyor. Pazar satış hızının 45 gün olduğu listede VolksWagen, BMW ve Mercedes-Benz sırasıyla 46, 60 ve 61 günlük satış hızıyla ortalamanın altında kaldı. İşte ikinci elde hızlı satılan otomobiller: