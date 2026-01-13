Ünlü tamirciden araba alacaklara uyarı; Bu otomobillerde change ve KM düşürme yapılıyor.

Özellikle farklı şehirlerden araç almayı düşünenler için güvenilir ekspertiz raporu, tramer kayıtları ve servis geçmişi büyük önem taşıyor. Ankara’da uzun yıllardır mesleğini sürdüren tanınmış bir oto ustası ise, şehir dışı alımlarda kapora göndermeden önce aracı mutlaka yetkili ya da tarafsız bir ekspertize sokmanın, ileride yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçtiğini belirtiyor.