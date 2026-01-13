Ünlü tamirciden araba alacaklara uyarı; Bu otomobillerde change ve KM düşürme yapılıyor.
İkinci el otomobil satın almak isteyenleri dikkat etmesi gereken bazı şehirler var. Ankara’daki usta da bu şehirleri açıkladı.
Son dönemde artan araç fiyatları, otomobil sahibi olmayı her zamankinden daha zor hale getirdi. Bu durum, sınırlı bütçeyle araç almak isteyenleri daha temkinli davranmaya yöneltiyor. Uzmanlar, üzmeyecek araç arayışında olanlara, satın alınacak otomobilin geçmişinin mutlaka detaylı şekilde incelenmesi gerektiğini vurguluyor.
Özellikle farklı şehirlerden araç almayı düşünenler için güvenilir ekspertiz raporu, tramer kayıtları ve servis geçmişi büyük önem taşıyor. Ankara’da uzun yıllardır mesleğini sürdüren tanınmış bir oto ustası ise, şehir dışı alımlarda kapora göndermeden önce aracı mutlaka yetkili ya da tarafsız bir ekspertize sokmanın, ileride yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçtiğini belirtiyor.
OTOMOBİL ALINMAMASI GEREKEN 4 ŞEHİR
primecaregarage adlı Instagram hesabından takipçileri için faydalı bilgiler paylaşan usta, şöyle konuştu: