Uyarı ışığı yanarsa dikkat!Japon otomobil devi yarım milyon aracını geri çağırıyor.

Ancak sade ve nadiren sorun çıkaran Japon otomobiller ise her yıl güvenli otomobiller listesinde zirvede. Yine de bu, onların da tamamen kusursuz olduğu anlamına gelmiyor. Nitekim pazarda zor günler geçiren Nissan, şimdi de yarım milyon araç için dev bir geri çağırma planını duyurdu.