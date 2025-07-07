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  4. Uyarı ışığı yanarsa dikkat!Japon otomobil devi yarım milyon aracını geri çağırıyor.

Uyarı ışığı yanarsa dikkat!Japon otomobil devi yarım milyon aracını geri çağırıyor.

Çok fazla geri çağırma olaylarıyla anılmasa da Japon otomobil devi Nissan, neredeyse yarım milyon aracını önemli bir sorun yaşamadan geri çağırıyor. Bu büyük güvenlik çağrısının nedeni de belli oldu.

Uyarı ışığı yanarsa dikkat!Japon otomobil devi yarım milyon aracını geri çağırıyor. - Sayfa 1

Otomobil sektöründe yıllardır en güvenli araçlar listesinde hep Japon üreticiler yer alıyor. Bu, 2025’te de değişmedi. Çok sayıda marka, gerek güvenlik gerek konfor ve dayanıklılık bakımdan sınıfta kalabiliyor.

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Uyarı ışığı yanarsa dikkat!Japon otomobil devi yarım milyon aracını geri çağırıyor. - Sayfa 2

Ancak sade ve nadiren sorun çıkaran Japon otomobiller ise her yıl güvenli otomobiller listesinde zirvede. Yine de bu, onların da tamamen kusursuz olduğu anlamına gelmiyor. Nitekim pazarda zor günler geçiren Nissan, şimdi de yarım milyon araç için dev bir geri çağırma planını duyurdu.

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Uyarı ışığı yanarsa dikkat!Japon otomobil devi yarım milyon aracını geri çağırıyor. - Sayfa 3

The Independent’ın haberine göre Nissan, motor arızası riski nedeniyle etkilenebilecek 480.000’den fazla aracı geri çağırdı.

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Uyarı ışığı yanarsa dikkat!Japon otomobil devi yarım milyon aracını geri çağırıyor. - Sayfa 4

Söz konusu geri çağırma özellikle CV-Turbo motorlarıyla donatılan Nissan ve İnfiniti modellerini kapsıyor. Ayrıca Türkiye listede yer almazken, ABD’de yaklaşık 443.8999 ve Kanada’da da 37.837 aracın etkilendiği belirtildi.

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