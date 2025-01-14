Uzak durulması gereken 5 otomobil markası ; Sanayiden çıkamıyorlar
Günümüzde ekonomik ve masrafsız otomobiller tercih edilirken işin uzmanı en çok sanayiye düşen markaları sıraladı.
Türkiye’deki Avrupalı ve Japon otomobil savaşlarına sahne olurken piyasaya bir de Çinliler girdi. Elektrikli otomobillerle ciddi bir pazar oluşturan Çinli otomobiller gittikçe kullanıcı kitlesinin genişletirken araç binicilerinin tercihleri değişti.
Dünyada yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ülkemizde de vatandaşın otomobil tercihi yüksek oranda değişti. Bunun öncelikli nedeni ise araç bakım maliyetlerini aşağıya çekmek. Vatandaşlar bakım masraflarından kaçmaya çalışıyor.
TÜRKİYE’DE YOLU SÜREKLİ SANAYİYE DÜŞEN 5 OTOMOBİL
Hal böyle iken de en çok arıza veren ve masraf çıkaran otomobillerden uzak duruluyor. Catikatiperspektifi’nde paylaşılan bir içerikte ise Türkiye’de en çok sanayiye giden otomobiller listelendi.