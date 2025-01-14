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  4. Uzak durulması gereken 5 otomobil markası ; Sanayiden çıkamıyorlar

Uzak durulması gereken 5 otomobil markası ; Sanayiden çıkamıyorlar

Günümüzde ekonomik ve masrafsız otomobiller tercih edilirken işin uzmanı en çok sanayiye düşen markaları sıraladı.

Uzak durulması gereken 5 otomobil markası ; Sanayiden çıkamıyorlar - Sayfa 1

Türkiye’deki Avrupalı ve Japon otomobil savaşlarına sahne olurken piyasaya bir de Çinliler girdi. Elektrikli otomobillerle ciddi bir pazar oluşturan Çinli otomobiller gittikçe kullanıcı kitlesinin genişletirken araç binicilerinin tercihleri değişti.

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Uzak durulması gereken 5 otomobil markası ; Sanayiden çıkamıyorlar - Sayfa 2

Dünyada yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ülkemizde de vatandaşın otomobil tercihi yüksek oranda değişti. Bunun öncelikli nedeni ise araç bakım maliyetlerini aşağıya çekmek. Vatandaşlar bakım masraflarından kaçmaya çalışıyor.

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Uzak durulması gereken 5 otomobil markası ; Sanayiden çıkamıyorlar - Sayfa 3

TÜRKİYE’DE YOLU SÜREKLİ SANAYİYE DÜŞEN 5 OTOMOBİL

Hal böyle iken de en çok arıza veren ve masraf çıkaran otomobillerden uzak duruluyor. Catikatiperspektifi’nde paylaşılan bir içerikte ise Türkiye’de en çok sanayiye giden otomobiller listelendi.

 

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Uzak durulması gereken 5 otomobil markası ; Sanayiden çıkamıyorlar - Sayfa 4

Türkiye’de en çok sanayiye tamir ve bakım için giren otomobiller şöyle:

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