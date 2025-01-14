Uzak durulması gereken 5 otomobil markası ; Sanayiden çıkamıyorlar

TÜRKİYE’DE YOLU SÜREKLİ SANAYİYE DÜŞEN 5 OTOMOBİL

Hal böyle iken de en çok arıza veren ve masraf çıkaran otomobillerden uzak duruluyor. Catikatiperspektifi’nde paylaşılan bir içerikte ise Türkiye’de en çok sanayiye giden otomobiller listelendi.