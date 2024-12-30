Uzman isim 'yerli araç' konusunda o noktaya dikkat çekti: Üretimimizi olumsuz etkileyebilir

Otomotiv sektörü temsilcileri 2024'ü değerlendirerek, 2025 yılı beklenti ve öngörülerini paylaştı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu yaptığı yazılı açıklamada, 2024'ün küresel otomotiv sektörü için zorlu bir yıl olduğunu belirtti.

Eroldu, "2024 yılında enflasyon etkisi ile öngörülenin gerisinde kalan Avrupa pazarı, Çin'in hem iç hem de ihraç pazarlarında artırdığı rekabet gücü, Avrupa'da elektrikli araç (EV) talebinin öngörülerin gerisinde seyretmesi, yüksek teknolojiye yatırım ihtiyacı ve düşük EV marjı, karlılıklarda gerileme ve tedarik zincirindeki artan kırılganlık tüm Avrupalı üreticileri ciddi şekilde zorlamaya başladı. Küresel otomotiv ekosisteminde yaşanan gelişmeler doğal olarak sanayimizi de etkiledi." ifadelerini kullandı.