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  4. Uzmanlar araştırdı: En iyi elektrikli 15 araç belli oldu: İşte parasının hakkını veren araçlar...

Uzmanlar araştırdı: En iyi elektrikli 15 araç belli oldu: İşte parasının hakkını veren araçlar...

ABD merkezli otomobil inceleme kuruluşu iSeeCars tarafından yapılan araştırmaya göre en iyi elektrikli SUV araçlar belli oldu.

Uzmanlar araştırdı: En iyi elektrikli 15 araç belli oldu: İşte parasının hakkını veren araçlar... - Sayfa 1

 Otomotivde son 5 yılda sayıları ve modelleri gittikçe artan elektrikli araçlar artık SUV modellerde de müşterilere birçok tercih sunuyor. Sıfır emisyon nedeniyle Avrupa’da teşvik edilen elektrikli otomobillere ilgi de giderek artıyor.

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Uzmanlar araştırdı: En iyi elektrikli 15 araç belli oldu: İşte parasının hakkını veren araçlar... - Sayfa 2

Araç kullanımında en büyük maliyet olan yakıt masrafını büyük oranda kaldıran elektrikli araçlar Türkiye’de de şarj istasyonlarının, servislerin artmasıyla tercih edilmeye başladı. 

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Uzmanlar araştırdı: En iyi elektrikli 15 araç belli oldu: İşte parasının hakkını veren araçlar... - Sayfa 3

Halen yeni bir teknoloji olan elektrikli araçlar arasında tercih yapabilmek için müşteriler şarj dolum süresi, performans, batarya ömrü gibi detayları araştırıyor.

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Uzmanlar araştırdı: En iyi elektrikli 15 araç belli oldu: İşte parasının hakkını veren araçlar... - Sayfa 4

ABD merkezli otomobil inceleme kuruluşu iSeeCars, elektrikli SUV'leri veri odaklı ve nesnel bir metodolojiye göre analiz etti. Yapılan araştırma ile 2025 yılında satışta olan en iyi SUV araçlar listelendi.

İşte en iyi elektrikli SUV araçlar...

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