Uzmanlar araştırdı: En iyi elektrikli 15 araç belli oldu: İşte parasının hakkını veren araçlar...
ABD merkezli otomobil inceleme kuruluşu iSeeCars tarafından yapılan araştırmaya göre en iyi elektrikli SUV araçlar belli oldu.
Otomotivde son 5 yılda sayıları ve modelleri gittikçe artan elektrikli araçlar artık SUV modellerde de müşterilere birçok tercih sunuyor. Sıfır emisyon nedeniyle Avrupa’da teşvik edilen elektrikli otomobillere ilgi de giderek artıyor.
Araç kullanımında en büyük maliyet olan yakıt masrafını büyük oranda kaldıran elektrikli araçlar Türkiye’de de şarj istasyonlarının, servislerin artmasıyla tercih edilmeye başladı.
Halen yeni bir teknoloji olan elektrikli araçlar arasında tercih yapabilmek için müşteriler şarj dolum süresi, performans, batarya ömrü gibi detayları araştırıyor.