Uzmanlar bu 3 araç sahibini uyardı: Her biri kolayca çalınabilir, ekstra önlemler alın!

Buna karşılık yeni geliştirilen araçlarda güvenlik sistemleri üst düzeye çıkarılsa da, halen bunların kolayca kırılabildiği bazı yöntemler var. Öyle ki önde gelen üç otomobilin güvenlik engellerini aşmak bazı hırsızlar için işten bile değil. Peki bu otomobille hangileri?