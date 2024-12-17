Uzmanlar bu 3 araç sahibini uyardı: Her biri kolayca çalınabilir, ekstra önlemler alın!
İngiliz uzmanlar, otomobil hırsızlığına karşı uyarıda bulunurken en çok çalınan araçlardan üç modeli açıkladı. Özellikle kış aylarında hırsızlık olayları artarken, alınması gereken önlemler de paylaşıldı.
Gerek Türkiye gerek dünyanın dört bir yanında otomobil hırsızlığı dur durak bilmiyor. İngiliz medyasının araştırmasına göre özellikle kış aylarında bu tür olaylara daha fazla rastlanıyor.
Buna karşılık yeni geliştirilen araçlarda güvenlik sistemleri üst düzeye çıkarılsa da, halen bunların kolayca kırılabildiği bazı yöntemler var. Öyle ki önde gelen üç otomobilin güvenlik engellerini aşmak bazı hırsızlar için işten bile değil. Peki bu otomobille hangileri?
İngiliz basınına göre uzmanlar, hırsızlık olaylarının yaşanmaması için üç araç sahibine uyarıda bulundu. Türkiye’de de çok fazla kişi tarafından kullanılan üç model, güvenlik engelleri aşılabilecek en kolay modeller arasında yer alıyor.