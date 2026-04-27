  4. Ve üretim resmen başladı: Elon Musk duyurdu, sürücüsüz otomobil dönemi

Elon Musk’ın aylar önce lansmanını gerçekleştirdiği, merakla beklenen yeni sürücüsüz Tesla için üretim resmen başladı.

Elektrikli otomobil pazarının gözde markalarından Tesla, bazı modellerin üretimini geçtiğimiz aylarda durdurmuş, yeni modellerin tanıtımını gerçekleştirmişti. Bunlardan biri sürücüsüz Tesla Cybercab modeliydi ve beklenen duyuru resmen geldi.

Tesla, otomotiv dünyasında uzun süredir konuşulan otonom robotaksisi Cybercab'in üretimine resmen başladı. 

Elon Musk, şirketin 2026 yılı birinci çeyrek kâr açıklamasının hemen ardından bu haberi duyurdu. Şirket, beklentilerin üzerinde 477 milyon dolar kâr elde ettiğini açıkladıktan sonra Cybercab hamlesini paylaştı.

DW Türkçe'nin haberine göre Musk, X platformunda paylaştığı tanıtım videosuyla üretimin başladığını doğruladı. Videoda, direksiyon simidi ve pedalları bulunmayan bir Cybercab'in fabrika zemininden çıkarak sokaklara karışması görülüyor. Musk, altın renkli Cybercab'lerin konvoy halinde ilerlediği başka bir videoyu da paylaştı. 

