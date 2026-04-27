Ve üretim resmen başladı: Elon Musk duyurdu, sürücüsüz otomobil dönemi

DW Türkçe'nin haberine göre Musk, X platformunda paylaştığı tanıtım videosuyla üretimin başladığını doğruladı. Videoda, direksiyon simidi ve pedalları bulunmayan bir Cybercab'in fabrika zemininden çıkarak sokaklara karışması görülüyor. Musk, altın renkli Cybercab'lerin konvoy halinde ilerlediği başka bir videoyu da paylaştı.