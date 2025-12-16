88 yıllık tarihinde bir ilk! Otomotiv devi fabrikayı kapatıyor: Türkiye'de de satıyordu

Otomobil pazarında artık yılların köklü isimleri, adından eskisi kadar söz ettirmiyor. Dünyanın dört bir yanında Çinli veya diğer elektrikli otomobil üreticileri konuşulurken, birçok dev firma için de sirenler çalıyor. Alman güveniyle milyonların gönlünü fetheden Volkswagen’de bunlardan biri. Ve şimdi bu otomobil devi 88 yıl sonra bir ilke imza atarak dev fabrikalarından birini kapatma kararı aldı.