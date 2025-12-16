88 yıllık tarihinde bir ilk! Otomotiv devi fabrikayı kapatıyor: Türkiye'de de satıyordu
Otomobil pazarında strateji ve trendler hızla değişirken, köklü firma 88 yıllık tarihinde bir ilke imza atarak dev fabrikasını kapatıyor.
Otomobil pazarında artık yılların köklü isimleri, adından eskisi kadar söz ettirmiyor. Dünyanın dört bir yanında Çinli veya diğer elektrikli otomobil üreticileri konuşulurken, birçok dev firma için de sirenler çalıyor. Alman güveniyle milyonların gönlünü fetheden Volkswagen’de bunlardan biri. Ve şimdi bu otomobil devi 88 yıl sonra bir ilke imza atarak dev fabrikalarından birini kapatma kararı aldı.
Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, 88 yıllık tarihinde bir ilke imza atarak Almanya'daki üretim hatlarından birini tamamen durduruyor. Şirketin "elektrikli dönüşümün sembolü" olarak gördüğü Dresden fabrikasında (Cam Fabrika) üretim, Salı günü itibarıyla sona eriyor.
VERGİLER VE SATIŞLARDAKİ DÜŞÜŞ EN BÜYÜK FAKTÖR
Düşen satış rakamları, Amerika pazarındaki vergi baskıları ve Avrupa genelindeki talep daralması, otomotiv devini nakit akışını korumak için sert önlemler almaya zorladı.
Kapatılacak olan Dresden fabrikası, son dönemde Volkswagen'in tamamen elektrikli modeli ID.3'ün üretim üssüydü. Türkiye pazarında da satışta olan ve elektrikli araç rekabetinde önemli bir yeri bulunan ID.3, artık bu hatta üretilmeyecek.
Daha önce lüks sedan modeli Phaeton'un da üretildiği bu tesis, 2016'dan sonra markanın elektrikli vizyonunun vitrini haline gelmişti. Ancak 2002'den bu yana toplamda 200 bin adetten az araç üreten fabrika, markanın ana merkezi Wolfsburg'un kapasitesinin yanında ekonomik olarak sürdürülemez hale geldi.