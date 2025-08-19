Volkswagen büyük tepki toplayacak abonelik sistemine geçiyor! Para ödemeyen aracı yarım kullananacak
Alman otomobil devi Volkswagen, tartışmaları fitillendirecek yeni bir karar aldı. Artık para ödemeyen aracı yarım beygir kullanacak. Bakın yeni değişiklik neleri ve kimleri kapsıyor.
Abonelik servisleri artık hayatın her yerinde. Kullanıcıların yıllar içerisinde aşina olduğu bu sistem gerek sosyal medya platformları, gerek dizi ve film platformlarında sık sık gördüğümüz bir şey.
Ancak bunu bir gün otomobillerde duyacağımız belki de hiç aklımıza gelmemiştir. Öyle ki Alman otomobil devi Volkswagen yapana kadar…
Otomobil pazarında 2024 yılını çok da iyi geçirmeyen Volkswagen, 2026’ta ürün gamını artıracak ve daha fazla tüketiciye hitap edecek. Ancak bu süreçte tartışmaları fitilleyecek bir hamle de atılldı.
Volkswagen, yeni otomobilleri kapsayan bir adım attı. Markanın ID.3 Pro ve Pro S modelleri, teknik olarak 228 beygir gücüne ulaşabiliyor. Fakat Volkswagen, abonelik almayan kullanıcıların araçlarını 201 beygirle sınırlandırıyor. Yani aracın tam gücünü açmak için her ay 16,5 sterlin (yaklaşık 22 dolar) ödemek gerekiyor. İsteyenler tek seferde 649 sterlin verip ömür boyu kullanım hakkına sahip olabiliyor.