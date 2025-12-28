50 yıllık ikonik model için yolun sonu: Alman devinden tarihi karar; sona eriyor

Öte yandan Schäfer, Polo segmentinde yeni bir benzinli motor geliştirmenin gelecekteki yönetmelikler ışığında mantıklı bir yatırım olmayacağını vurguladı. Mevcut ve gelecek teknolojilerle üretilecek yeni bir Polo’nun, karmaşık egzoz sistemleri nedeniyle maliyetinin aşırı yükseleceği, bu durumun ise aracı son kullanıcı için ulaşılabilir olmaktan çıkaracağı ifade ediliyor. 50 yıldır şehir içi kullanımın, genç sürücülerin ve çekirdek ailelerin vazgeçilmezi olan model, otomotiv tarihindeki yerini dijital ve elektrikli bir halefe bırakıyor.