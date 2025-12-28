50 yıllık ikonik model için yolun sonu: Alman devinden tarihi karar; sona eriyor
Otomobil sektörünün dev şirketlerinden Volkswagen, 2025 yılı içerisinde köklü değişiklikler yaptı. Stratejik adımlar atan Alman dev, 50 yıllık modeli için de tarihi bir karar aldı.
Türkiye pazarında da ilgi gören, Volkswagen’in ikonik modellerinden Polo için bir dönem kapandı.
Alman otomotiv dünyasının en köklü simgelerinden biri olan Polo, yarım asırlık serüveninin ardından içten yanmalı motorlarla olan bağını tamamen koparıyor. Şirket yönetimi, katılaşan emisyon kuralları ve hızla değişen pazar dinamikleri neticesinde efsaneleşen modelin üretim bandındaki geleceğini elektrikli motorlara teslim etme kararı aldı. Bu hamle ile 1975 yılından bu yana yollarda olan benzinli ve dizel Polo dönemi resmi olarak kapanış sürecine girdi.
Volkswagen CEO'su Thomas Schäfer, Auto Motor und Sport dergisine yaptığı açıklamada markanın bundan sonra küçük sınıf modellerini yalnızca elektrikli motorlarla üreteceğini duyurdu. Bu radikal stratejinin merkezinde ise Avrupa Birliği'nin her geçen gün daha da sertleşen emisyon düzenlemeleri yer alıyor. Yeni çevre standartlarının benzinli ve dizel motorlu uygun fiyatlı araç üretimini artık ekonomik olmaktan çıkardığı belirtiliyor.
Öte yandan Schäfer, Polo segmentinde yeni bir benzinli motor geliştirmenin gelecekteki yönetmelikler ışığında mantıklı bir yatırım olmayacağını vurguladı. Mevcut ve gelecek teknolojilerle üretilecek yeni bir Polo’nun, karmaşık egzoz sistemleri nedeniyle maliyetinin aşırı yükseleceği, bu durumun ise aracı son kullanıcı için ulaşılabilir olmaktan çıkaracağı ifade ediliyor. 50 yıldır şehir içi kullanımın, genç sürücülerin ve çekirdek ailelerin vazgeçilmezi olan model, otomotiv tarihindeki yerini dijital ve elektrikli bir halefe bırakıyor.