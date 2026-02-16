  1. Ekonomim
  4. Volvo tahtından indirildi: 2026’nın en güvenli otomobilinde zirvede sürpriz isim

Uzun yıllar güvenilirliği ile bilinse de Volvo, tahtını kaptırdı. 2026’nın en güvenilir otomobil markaları açıklanırken, ilk sırada büyük sürpriz!

Otomobillerde tasarım, teknoloji ve güç ne kadar önemliyse güvenlik de son derece dikkate alınması gereken bir konu. Elektrikli otomobillerde Tesla, en güvenilir markalar arasında başı çekiyor. Diğer otomobiller söz konusu olduğunda ise Volvo, uzun yıllar piyasaya hakimiyet kurmuştu. Ancak bu kez taht başka bir markanın eline geçti.

Consumer Reports, 2026’nın en güvenilir otomobil markalarını açıklarken, ilk sırada artık Volvo’ya yer vermiyor. 

Consumer Reports’un yeni güvenlik değerlendirmesinde Mazda, acil durum manevra kabiliyeti, fren performansı, sürücü destek sistemleri ve kullanım kolaylığı gibi kriterlerde rakiplerini geride bırakarak listenin zirvesine çıktı.

EN GÜVENLİ OTOMOBİL ARTIK MAZDA

Mazda’nın ürün gamının büyük bölümü, IIHS tarafından “En Yüksek Güvenlik Ödülü” ile onurlandırıldı.

