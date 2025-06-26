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Volvo’da 51 yıl sonra bir ilk! Yarım asır sonra en çok satan otomobil değişti. Bakın zirvede kim var

İsveç merkezli otomobil devi Volvo’nun en çok satan otomobili 51 yıl sonra değişti. Markanın SUV modeli dünya çapında en çok satan model olarak kayıtlara geçti.

Volvo’da 51 yıl sonra bir ilk! Yarım asır sonra en çok satan otomobil değişti. Bakın zirvede kim var - Sayfa 1

Otomobil devlerinin ikonik modelleri yıllardır satılıyor, her yıl güncellenerek milyonlara ulaşıyor. Ancak Volvo’da ilginç bir durum söz konusu. 

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Volvo’da 51 yıl sonra bir ilk! Yarım asır sonra en çok satan otomobil değişti. Bakın zirvede kim var - Sayfa 2

İsveç merkezli otomobil devi, son yıllarda harika modeller piyasaya sürse de tam 51 yıldır en çok satan model sabitti. Neyse ki 2025 yılında Volvo, marka içinde tam yarım asır sonra bir ilke imza attı.

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Volvo’da 51 yıl sonra bir ilk! Yarım asır sonra en çok satan otomobil değişti. Bakın zirvede kim var - Sayfa 3

Her yıl birbirinden iddialı, sağlam ve sade tasarımlarıyla dikkat çeken Volvo marka otomobiller tanıtılıyor, piyasaya sürülüyor. Özellikle SUV segmentte önemli işler ortaya koyan firma, bunu satışlarına da yansıtmayı başarıyor.

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Volvo’da 51 yıl sonra bir ilk! Yarım asır sonra en çok satan otomobil değişti. Bakın zirvede kim var - Sayfa 4

Bilindiği üzere Volvo markasının en eski modellerinden biri Volvo 240’tı. Çıkış yaptığı döneme damga vurduğu gibi, bu otomobil markanın tam yarım asır en çok satan otomobili olarak kalmayı başardı.

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