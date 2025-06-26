Volvo’da 51 yıl sonra bir ilk! Yarım asır sonra en çok satan otomobil değişti. Bakın zirvede kim var
İsveç merkezli otomobil devi Volvo’nun en çok satan otomobili 51 yıl sonra değişti. Markanın SUV modeli dünya çapında en çok satan model olarak kayıtlara geçti.
Otomobil devlerinin ikonik modelleri yıllardır satılıyor, her yıl güncellenerek milyonlara ulaşıyor. Ancak Volvo’da ilginç bir durum söz konusu.
İsveç merkezli otomobil devi, son yıllarda harika modeller piyasaya sürse de tam 51 yıldır en çok satan model sabitti. Neyse ki 2025 yılında Volvo, marka içinde tam yarım asır sonra bir ilke imza attı.
Her yıl birbirinden iddialı, sağlam ve sade tasarımlarıyla dikkat çeken Volvo marka otomobiller tanıtılıyor, piyasaya sürülüyor. Özellikle SUV segmentte önemli işler ortaya koyan firma, bunu satışlarına da yansıtmayı başarıyor.