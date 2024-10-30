Xiaomi, Tesla'yı geçti: 75 binden fazla satış gerçekleşti

Stansberry Research analisti Brian Tycangco, Ekim ayında 20 bin adet teslimat gerçekleştiren Xiaomi’nin, Çin gibi büyük bir elektrikli araç pazarında güçlü bir oyuncu olarak öne çıkacağını ifade etti. Tycangco, Xiaomi’nin Ağustos ayında Xpeng ile benzer brüt kar marjlarına ulaştığını, artan üretim hızının bu marjları daha da iyileştirebileceğini söyledi.