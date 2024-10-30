Xiaomi, Tesla'yı geçti: 75 binden fazla satış gerçekleşti
Çin’in önde gelen teknoloji şirketlerinden Xiaomi, Mart ayında tanıttığı elektrikli otomobili SU7'yi şimdiye kadar 75 binden fazla kullanıcıya ulaştırdı. Kasım ayı sonuna kadar teslimat sayısının 100 bine ulaşması hedefleniyor.
Üç yıl önce elektrikli araç üretimine yönelik planlarını duyuran Xiaomi, 2021’de bu projeye özel üretim tesisini kurmuştu ve bu yıl Mart ayında SU7 modelini piyasaya sürdü.
SU7, Tesla’nın Model 3 aracından 4 bin dolar daha düşük bir fiyatla pazara girerek rekabetçi bir avantaj yakaladı. Tesla ise bu fiyat farkına yanıt olarak Model 3’te 2 bin dolarlık indirime gitti.
Diğer Çinli elektrikli araç üreticilerinden Xpeng ve Nio, 100 bin üretim adedine yaklaşık altı yılda ulaşırken, Tesla bu hedefi 12 yılda gerçekleştirdi. Xiaomi ise SU7 ile bu rakama dokuzuncu ayda ulaşmayı amaçlıyor.
Stansberry Research analisti Brian Tycangco, Ekim ayında 20 bin adet teslimat gerçekleştiren Xiaomi’nin, Çin gibi büyük bir elektrikli araç pazarında güçlü bir oyuncu olarak öne çıkacağını ifade etti. Tycangco, Xiaomi’nin Ağustos ayında Xpeng ile benzer brüt kar marjlarına ulaştığını, artan üretim hızının bu marjları daha da iyileştirebileceğini söyledi.