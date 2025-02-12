Xiaomi’nin gizemli SUV modeli kanlı canlı görüntülendi. Sır perdesi aralandı, hatta tamamen kalktı
Önümüzdeki aylarda resmiyet kazanması beklenen SUV Xiaomi YU7, yol testlerinde kamuflajsız görüntülendi.
Teknoloji sektöründeki başarısını otomobil pazarına taşıyan Xiaomi, SU7 modeliyle geçtiğimiz yıl ilk otomobilini tanıttı, satışa çıkardı.
Şimdilik satışları Çin’de devam eden SU7 için global pazara yönelik çalışmalar devam ediyor. Ancak bunun dışında Xiaomi diğer otomobillerine de odaklanmış durumda. SU7’nin ardından piyasaya çıkacak SUV segment YU7, yol testlerinde görüntülendi.
Yol testleri kamuflajlı olarak devam eden YU7, bir kez daha görüntülendi. Ancak bu kez tamamen çıplak, her bir detayıyla kendini gösterdi.