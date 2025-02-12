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  4. Xiaomi’nin gizemli SUV modeli kanlı canlı görüntülendi. Sır perdesi aralandı, hatta tamamen kalktı

Xiaomi’nin gizemli SUV modeli kanlı canlı görüntülendi. Sır perdesi aralandı, hatta tamamen kalktı

Önümüzdeki aylarda resmiyet kazanması beklenen SUV Xiaomi YU7, yol testlerinde kamuflajsız görüntülendi.

Xiaomi’nin gizemli SUV modeli kanlı canlı görüntülendi. Sır perdesi aralandı, hatta tamamen kalktı - Sayfa 1

Teknoloji sektöründeki başarısını otomobil pazarına taşıyan Xiaomi, SU7 modeliyle geçtiğimiz yıl ilk otomobilini tanıttı, satışa çıkardı.

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Xiaomi’nin gizemli SUV modeli kanlı canlı görüntülendi. Sır perdesi aralandı, hatta tamamen kalktı - Sayfa 2

Şimdilik satışları Çin’de devam eden SU7 için global pazara yönelik çalışmalar devam ediyor. Ancak bunun dışında Xiaomi diğer otomobillerine de odaklanmış durumda. SU7’nin ardından piyasaya çıkacak SUV segment YU7, yol testlerinde görüntülendi.

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Xiaomi’nin gizemli SUV modeli kanlı canlı görüntülendi. Sır perdesi aralandı, hatta tamamen kalktı - Sayfa 3

Yol testleri kamuflajlı olarak devam eden YU7, bir kez daha görüntülendi. Ancak bu kez tamamen çıplak, her bir detayıyla kendini gösterdi.

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Xiaomi’nin gizemli SUV modeli kanlı canlı görüntülendi. Sır perdesi aralandı, hatta tamamen kalktı - Sayfa 4

SUV segmentte rekabet edecek YU7, hem Çinli hem de diğer menşeili rakiplerini gözdağı verecek. 

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