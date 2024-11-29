Xiaomi’nin yeni SUV otomobili canlı görüntülendi. Gövdede şaşırtan ekran detayı!

Şık tasarımı, uzun menzilli ve son teknoloji özelliklere sahip olan SU7, kısa sürede Çin pazarında yüz binlerce adet satmayı başardı. Bu gidişatı devam ettirmek isteyen Xiaomi, bu kez de en çok satılan segmentlerden SUV kategorisine de yeni otomobil ekleyeceğini duyurdu.