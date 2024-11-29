Xiaomi’nin yeni SUV otomobili canlı görüntülendi. Gövdede şaşırtan ekran detayı!
Çinli teknoloji devi Xiaomi, SU7 ile çok iddialı girdiği otomobil pazarında yeni modelini tanıtmak için gün sayıyor. Merakla beklenen SUV model için geri sayım başlarken, otomobil sokaklarda kamuflajlı görüntülendi.
Teknoloji dünyasının önde isimlerinden Xiaomi, akıllı telefon ve diğer ürünleriyle sürdürdüğü başarısını otomobil sektörüne de taşıdı. Geçtiğimiz yıl Çinli firma SU7 modeliyle ilk kez otomobil pazarına girdi.
Şık tasarımı, uzun menzilli ve son teknoloji özelliklere sahip olan SU7, kısa sürede Çin pazarında yüz binlerce adet satmayı başardı. Bu gidişatı devam ettirmek isteyen Xiaomi, bu kez de en çok satılan segmentlerden SUV kategorisine de yeni otomobil ekleyeceğini duyurdu.
Hakkında birkaç aydır çeşitli sızıntı ve görüntülerle gündeme gelen Xiaomi SUV otomobil, test sürecinde sona yaklaştı ve bir kez daha yollarda kamuflajlı olarak görüntülendi.