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  4. Yağ su koysanız yeterli. Bakıma bile gerek kalmıyor; Dünyanın en sorunsuz 4 otomobili

Yağ su koysanız yeterli. Bakıma bile gerek kalmıyor; Dünyanın en sorunsuz 4 otomobili

Dünya genelinde kolay kolay sorun vermeyen ve hatta sanayi ile servislerin yollarını unutturan 4 otomobil markası var. Kürşat Değirmenci bu 4 otomobilin tam bir tamirci düşmanı olduğunu söyledi.

Yağ su koysanız yeterli. Bakıma bile gerek kalmıyor; Dünyanın en sorunsuz 4 otomobili - Sayfa 1

Otomobil piyasasındaki yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaşlar tercihlerini değiştirdi. Önceden yoğun bir şekilde tercih edilen Avrupa otomobillerine karşı giderek daha masrafsız araçlar tercih ediliyor.

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Yağ su koysanız yeterli. Bakıma bile gerek kalmıyor; Dünyanın en sorunsuz 4 otomobili - Sayfa 2

Ülkemizde uygulanan yüksek vergi dilimi, yüksek akaryakıt fiyatları ve artan yedek parça ile sanayi masrafları sonrasında gözler sorunsuzluklarıyla tanınan Japon otomobillerine çevrildi.

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Yağ su koysanız yeterli. Bakıma bile gerek kalmıyor; Dünyanın en sorunsuz 4 otomobili - Sayfa 3

İstanbul İkitelli’de bulunan sanayi sitesinde 25 yıldır oto tamirciliği yapan Kürşat Değirmenci, en sorunsuz ve hemen hemen karşılaşmadığı 4 otomobil markasını sıraladı.

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Yağ su koysanız yeterli. Bakıma bile gerek kalmıyor; Dünyanın en sorunsuz 4 otomobili - Sayfa 4

Değirmenci’ye göre dünya genelinde satılan en sorunsuz otomobil markaları şöyle:

TOYOTA

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