Yağ su koysanız yeterli. Bakıma bile gerek kalmıyor; Dünyanın en sorunsuz 4 otomobili
Dünya genelinde kolay kolay sorun vermeyen ve hatta sanayi ile servislerin yollarını unutturan 4 otomobil markası var. Kürşat Değirmenci bu 4 otomobilin tam bir tamirci düşmanı olduğunu söyledi.
Otomobil piyasasındaki yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaşlar tercihlerini değiştirdi. Önceden yoğun bir şekilde tercih edilen Avrupa otomobillerine karşı giderek daha masrafsız araçlar tercih ediliyor.
Ülkemizde uygulanan yüksek vergi dilimi, yüksek akaryakıt fiyatları ve artan yedek parça ile sanayi masrafları sonrasında gözler sorunsuzluklarıyla tanınan Japon otomobillerine çevrildi.
İstanbul İkitelli’de bulunan sanayi sitesinde 25 yıldır oto tamirciliği yapan Kürşat Değirmenci, en sorunsuz ve hemen hemen karşılaşmadığı 4 otomobil markasını sıraladı.