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Yapay zeka seçti. Satın alınabilecek en mantıklı 10 otomobil

Türkiye şartlarında satın alınabilecek en mantıklı 10 otomobil yapay zekaya soruldu. Verdiği cevaplar dikkat çekti.

Yapay zeka seçti. Satın alınabilecek en mantıklı 10 otomobil - Sayfa 1

Gün geçtikçe otomobillerin ağır bakımlarını yaptırmak büyük sorun haline gelmeye başladı. Hal böyle olunca vatandaşların tercihleri de değişti.

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Yapay zeka seçti. Satın alınabilecek en mantıklı 10 otomobil - Sayfa 2

Daha az bakıma ihtiyaç duyan, masrafsız ve özellikle yakıt cimrisi otomobiller tercih edilmeye başlandı. 

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Yapay zeka seçti. Satın alınabilecek en mantıklı 10 otomobil - Sayfa 3

@motor1turkiye tarafından yapay zekaya sorulan soruya göre Türkiye’de satın alınabilecek en mantıklı otomobiller şöyle:

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Yapay zeka seçti. Satın alınabilecek en mantıklı 10 otomobil - Sayfa 4

YAPAY ZEKAYA GÖRE ALINABİLECEK 10 OTOMOBİL

TOGG T10X 9

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