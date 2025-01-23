Yapay zeka seçti. Satın alınabilecek en mantıklı 10 otomobil
Türkiye şartlarında satın alınabilecek en mantıklı 10 otomobil yapay zekaya soruldu. Verdiği cevaplar dikkat çekti.
Gün geçtikçe otomobillerin ağır bakımlarını yaptırmak büyük sorun haline gelmeye başladı. Hal böyle olunca vatandaşların tercihleri de değişti.
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Daha az bakıma ihtiyaç duyan, masrafsız ve özellikle yakıt cimrisi otomobiller tercih edilmeye başlandı.
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@motor1turkiye tarafından yapay zekaya sorulan soruya göre Türkiye’de satın alınabilecek en mantıklı otomobiller şöyle:
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