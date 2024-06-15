Yarış pistlerinden şehre indi: Türkiye satış tarihi açıklandı
Heyecanla beklenen Fransız Alpine markasının ilk elektrikli modeli A290, 13 Haziran 2024'te Le Mans 24 Saat yarışlarında dünya lansmanını yaptı. Peki Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?
Fransız Alpine markasının ilk elektrikli modeli A290, 13 Haziran 2024’teki Le Mans 24 Saat yarışlarında tanıtıldı.
Motorsporları geleneğinden gelen Alpine markasının, ilk elektrikli modeli için de sportif detaylar geliştirmesi çok normal görünüyor. Hem dış, hem iç tasarımdaki bu sportif detaylarla A290, pistlerdeki Alpine DNA’sını ve sportif heyecanı, şehir içinde dinamik sürüş keyfine dönüştürüyor.
180 HP ve 220 HP’lik elektrikli motor seçenekleri bulunan, önden çekişli A290, 52 kWh’lik bataryasıyla 380 km menzil (WLTP) sunuyor.
Alpine markasının Dream Garage olarak adlandırılan elektrikli serisinin ilk modeli olan A290, 1.5 tonun altındaki ağırlığı ve 220 HP’lik versiyonuyla 6,4 sn’lik 0-100 km/s hızlanma performansına sahip. Sportif performansı artırmak için kalkış kontrolu olan launch control sistemiyle donatılan araçta, ayrıca direksiyon üzerindeki bir düğmeden kumanda edilen OV (Overtake) sistemi yer alıyor ve araca anlık bir güç artışı sağlıyor.
Öte yandan MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “A290, Alpine’in sportif ruhunu şehrin sokaklarına taşıyan beş kapılı ve yeni hot hatch bir model. Kompakt ölçüleri ile size şehir içinde konforlu ve pratik bir sürüş deneyimi yaşatırken, aynı zamanda kendinizi Alpine’in heyecan verici dünyası içerisinde bulmanızı sağlıyor. Tıpkı A110’da olduğu gibi A290’da da aerodinamiğe büyük bir önem verildi. Tamamen alüminyumdan oluşan gövdesi ve özel tasarımı, sınıfının en çevik modellerinden biri olma özelliğini taşımasını sağlıyor.