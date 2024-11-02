Yedek parçası en ucuz 10 otomobil ; Parçası bakkalda bile bulunuyor.
Günümüzde herkes otomobil sahibi olmak istiyor fakat yedek parça ve yan masrafları düşününce iştahları kaçıyor. İşte yedek parçası en ucuz 10 otomobil markası ve modeli.
Ekonomik kriz ve zorlukların yaşandığı süreçte vatandaşların otomobillere erişimi de güçleşti. Büyük bir ihtiyaç haline gelen otomobillerin fiyatları da cep yakıyor.
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35 YILLIK SANAYİ USTASI BEKİR BU 10 MODELİ TAVSİYE ETTİ
Fakat tüm mesele araba satın almakla bitmiyor çünkü bir de yedek parça ve bakım masrafları var. Sanayide 35 yıldır birçok otomobili tamir eden Bekir Atmaca Usta en ucuz ve kolay bulunabilen yedek parçaya sahip otomobilleri listeledi…
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