Yedek parçası en ucuz 10 otomobil ; Parçası bakkalda bile bulunuyor.

35 YILLIK SANAYİ USTASI BEKİR BU 10 MODELİ TAVSİYE ETTİ

Fakat tüm mesele araba satın almakla bitmiyor çünkü bir de yedek parça ve bakım masrafları var. Sanayide 35 yıldır birçok otomobili tamir eden Bekir Atmaca Usta en ucuz ve kolay bulunabilen yedek parçaya sahip otomobilleri listeledi…