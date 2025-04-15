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  4. Yeni otomobillerin çoğunda artık o özellik yok! 10 yıl içinde tamamen tarih olacak

Yeni otomobillerin çoğunda artık o özellik yok! 10 yıl içinde tamamen tarih olacak

Uzmanların 2037'ye kadar ortadan kalkacağı konusunda uyardığı çok sevilen bir özellik artık yeni arabaların yalnızca üçte birinde sunuluyor. Galerilerde satışa sunulan 278 farklı yeni otomobilden yalnız 82’sinde bulunuyor. Bu özellik 10 yıl içinde tamamen tarih olacak.

Yeni otomobillerin çoğunda artık o özellik yok! 10 yıl içinde tamamen tarih olacak - Sayfa 1

Bugün showroomlarda satışa sunulan 278 farklı yeni otomobil seçeneğinden yalnızca 82 tanesi, onlarca yıldır sürüş keyfinin en önemli faktörlerinden biri olan, çok sevilen bir özelliğe sahip.

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Yeni otomobillerin çoğunda artık o özellik yok! 10 yıl içinde tamamen tarih olacak - Sayfa 2

Sürücülerin bir zamanlar sıradan bir araç için talep ettikleri bu özellik, yeni model seçenekleri içinde son 10 yılın en düşük seviyesine indi.

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Yeni otomobillerin çoğunda artık o özellik yok! 10 yıl içinde tamamen tarih olacak - Sayfa 3

2015'ten bu yana yüzde 57'lik bir düşüş yaşanırken, bu özellik hızla yok olma noktasına geldi. 

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Yeni otomobillerin çoğunda artık o özellik yok! 10 yıl içinde tamamen tarih olacak - Sayfa 4

Yeni motorlarda sonsuza dek kaybolacak

Uzmanlar, en kritik özelliklerden olan bu parçanın her yıl azalmaya devam etmesi halinde 2037 yılına kadar yeni motorlarda sonsuza dek kaybolacağına inanıyor. Söz konusu parça manuel vites.

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