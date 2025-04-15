Yeni otomobillerin çoğunda artık o özellik yok! 10 yıl içinde tamamen tarih olacak
Uzmanların 2037'ye kadar ortadan kalkacağı konusunda uyardığı çok sevilen bir özellik artık yeni arabaların yalnızca üçte birinde sunuluyor. Galerilerde satışa sunulan 278 farklı yeni otomobilden yalnız 82’sinde bulunuyor. Bu özellik 10 yıl içinde tamamen tarih olacak.
Bugün showroomlarda satışa sunulan 278 farklı yeni otomobil seçeneğinden yalnızca 82 tanesi, onlarca yıldır sürüş keyfinin en önemli faktörlerinden biri olan, çok sevilen bir özelliğe sahip.
Sürücülerin bir zamanlar sıradan bir araç için talep ettikleri bu özellik, yeni model seçenekleri içinde son 10 yılın en düşük seviyesine indi.
2015'ten bu yana yüzde 57'lik bir düşüş yaşanırken, bu özellik hızla yok olma noktasına geldi.