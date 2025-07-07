Yeni Peugeot 3008 Plug-in Hybrid için Türkiye tarihi belli oldu: Fiyatı da açıklandı

2024 yılında modellerinin neredeyse tamamının yenilendiğini vurgulayan Kaplan, 12 ayda 11 yeni model lansmanı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ayrıca Yılın ilk 6 ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının yıllık bazda yüzde 5,2 büyüyerek toplam 607 bin 977'ye ulaşmasını değerlendiren Kaplan, "Yaklaşık 608 bin adetlik bir pazar gerçekleşti. Aslında yine bir rekor pazara ulaşmış olduk. Otomobil satışları geçtiğimiz yıla göre 5,4 büyüyerek 488 bin 3 adet olarak gerçekleşti ve hafif ticari araç pazarı her ne kadar otomobile göre biraz daha geriden geliyor gibi görünse de yine geçtiğimiz yıla göre yüzde 4'ün üzerinde artarak yaklaşık 120 bin adetlik bir hafif ticari araç pazarı gerçekleşmiş oldu." dedi.