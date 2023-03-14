Yeni Peugeot 408, Türkiye'de satışa sunuldu
Peugeot’nun fastback tasarımlı yeni modeli 408, Türkiye’de satışa sunuldu.
Ekim 2022’deki Paris Otomobil Fuarı’nda dünya tanıtımı yapılan yeni Peugeot 408, Mart 2023 itibarıyla Türkiye’de satılmaya başlandı. Peugeot, yeni 408 modeliyle SUV kodlu dinamik silueti ve fastback tasarımıyla dikkat çekiyor.
Peugeot, yeni 408 ile C segmentindeki ürün çeşitliliğini artırırken, markanın SUV sınıfındaki başarısını da devam ettirmeyi hedefliyor.
Türkiye’ye ilk aşamada 1.2 PureTech 130 motor ve 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanıyla ithal edilen Peugeot 408’in gelecekte tam elektriklisinin de satışa sunulması planlanıyor.
Peugeot 408’de Allure ve GT donanım paketlerine ek olarak 6 farklı renk seçeneği de tercih edilebilecek.