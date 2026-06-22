Yeni Renault Megane E-Tech Elektrikli Türkiye’de de satışa sunulacak! Tarih belli oldu

Techno ve Esprit Alpine: İki farklı mMegane ifadesi

Model, artık Techno ve Esprit Alpine olmak üzere her biri kendi tarzında iki tamamlayıcı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Techno donanım seviyesi; Google ile entegre 12 inç openR çift ekranlı dijital gösterge paneli dışında elektrikli araç rota planlayıcısı, ısı pompası ve batarya ön koşullandırma gibi günlük elektrikli sürüş için gereken özellikleri içeriyor. Ayrıca 220 hp gücünde bir motorla, yeni 19 inç alaşım jantlarla ve sınıfının en iyi değerleri arasında yer alan bir bagaj hacmiyle kullanıcılara sunuluyor. Üst donanım seviyesi olarak Esprit Alpine versiyon ile gelen özellikler ise bu modelin karakterini ve prestijini vurguluyor. Farklı dış tasarım öğelerine sahip bu versiyon, 20 inç alaşım jantlar ve özel tasarım unsurlarıyla yollara çıkıyor. Ayrıca elektrikli masaj özellikli koltuklar ve üst seviye Harman Kardon ses sistemi ile gelişmiş bir araç içi deneyim sunarken; sahip olduğu çok sayıda sürüş destek sistemi ise sürücünün hayatını kolaylaştırıyor ve sürüş güvenliğini destekliyor.