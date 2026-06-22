Yeni Renault Megane E-Tech Elektrikli Türkiye’de de satışa sunulacak! Tarih belli oldu
Megane E-Tech Elektrikli, sportif ve modern yeni ön cephesi, donanımı ve otuzdan fazla sürüş destek sistemiyle yeniden sahneye çıkıyor. Model 2026 yılının son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak.
Renault Megane E-Tech Elektrikli, 2022 yılında yeni nesil elektrikli araçların ilk temsilcilerinden olarak tasarım, teknoloji ve sürüş deneyimi açısından daha fazla değer oluşturmak amacıyla yollara çıktı.
Özgün ve dikkat çekici tasarımı, sağladığı sürüş keyfi ve gelişmiş elektrikli güç aktarma sistemiyle model, elektrikli mobilitenin önemli modelleri arasında yer almayı başardı.
Türkiye'de de satışa sunulacak
Yapılan açıklamaya göre, hızla değişen ve son derece rekabetçi olan kompakt elektrikli araç pazarında Renault, modele dört temel alanda yaptığı iyileştirmelerle rekabet avantajı sağlıyor: Daha dinamik tasarım, elektrikli mobilite alanında gelişmiş bilgi-birikimi, arttırılmış kullanıcı dostu teknoloji, tüm donanım seviyelerinde cömertçe geliştirilen yalın bir ürün yelpazesi. Model, bu geliştirmeleriyle kompakt elektrikli araç segmentindeki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Yeni Megane E-Tech Elektrikli, 2026 yılının son çeyreğinde Türkiye’de de satışa sunulacak.
Modelin özellikleri hakkında şu bilgiler verildi:
Sportif ve modern tasarım
Yeni Megane E-Tech Elektrikli’nin ön cephesi, far bölümü hariç olmak üzere tamamen yeniden tasarlandı. Belirginleştirilen tampon rengi, yeni ışık imzasıyla birlikte daha sportif ve canlı bir görünüm sağlıyor. Kapalı radyatör ızgarası, sahip olduğu parlak siyah yüzeyi ve elmas deseniyle Renault logosunu bir araya getirerek modelin yeni görsel kimliğinin bir parçasını oluşturuyor. Ön cephe, elmas desenli gündüz farları sayesinde daha modern bir görünüm ortaya koyuyor. Arka aydınlatma üniteleri ise artık kapak merceği olmadan 3 boyutlu parçalar halinde konumlanarak tasarımı güçlendiriyor. Model, bu değişiklikler dışında başarısına katkıda bulunan özelliklerini de koruyor. Uzun aks mesafesi, 19 veya 20 inç jantlar, gövde altı koruması ile dikkat çekici çamurluk kemerleri, eğimli tavan çizgisi ve gizli kapı kolları, modelin kendine özgü özelliklerini tasarımsal olarak ifade ediyor. Model, yeni "Saten Arduvaz Mavi" dahil olmak üzere yedi farklı gövde rengiyle geliyor. Bu yeni renk, yıldız siyah tavan opsiyonuyla birlikte sunuluyor.
Techno ve Esprit Alpine: İki farklı mMegane ifadesi
Model, artık Techno ve Esprit Alpine olmak üzere her biri kendi tarzında iki tamamlayıcı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Techno donanım seviyesi; Google ile entegre 12 inç openR çift ekranlı dijital gösterge paneli dışında elektrikli araç rota planlayıcısı, ısı pompası ve batarya ön koşullandırma gibi günlük elektrikli sürüş için gereken özellikleri içeriyor. Ayrıca 220 hp gücünde bir motorla, yeni 19 inç alaşım jantlarla ve sınıfının en iyi değerleri arasında yer alan bir bagaj hacmiyle kullanıcılara sunuluyor. Üst donanım seviyesi olarak Esprit Alpine versiyon ile gelen özellikler ise bu modelin karakterini ve prestijini vurguluyor. Farklı dış tasarım öğelerine sahip bu versiyon, 20 inç alaşım jantlar ve özel tasarım unsurlarıyla yollara çıkıyor. Ayrıca elektrikli masaj özellikli koltuklar ve üst seviye Harman Kardon ses sistemi ile gelişmiş bir araç içi deneyim sunarken; sahip olduğu çok sayıda sürüş destek sistemi ise sürücünün hayatını kolaylaştırıyor ve sürüş güvenliğini destekliyor.