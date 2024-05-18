Yeni ticari araçlarını Türkiye'ye getirdi: Satış fiyatları açıklandı

Peugeot yeni nesil hafif ticari araç ürün gamını Türkiye'de satışa sundu. Markanın yenilenen modelleri Rifter, Partner Van, Boxer Van, Expert ve Expert Traveller, 913 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla tüketici ile buluştu. Fransız markanın 2023 yılını hafif ticari araçta iki yerli üreticinin ardından 3'üncü sırada tamamladığını söyleyen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, "Hafif ticari araç pazarından yüzde 7,6 pay alarak, kendi toplam pazar payımızın da üzerinde pay ile hedefimizi gerçekleştirdik. Bu yıl da hafif ticari araç pazarında yüzde 7-7.6 arasında bir pay hedefliyoruz" dedi