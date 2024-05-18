Yeni ticari araçlarını Türkiye'ye getirdi: Satış fiyatları açıklandı
Peugeot yeni nesil hafif ticari araç ürün gamını Türkiye'de satışa sundu. Markanın yenilenen modelleri Rifter, Partner Van, Boxer Van, Expert ve Expert Traveller, 913 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla tüketici ile buluştu.
Peugeot yeni nesil hafif ticari araç ürün gamını Türkiye'de satışa sundu. Markanın yenilenen modelleri Rifter, Partner Van, Boxer Van, Expert ve Expert Traveller, 913 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla tüketici ile buluştu. Fransız markanın 2023 yılını hafif ticari araçta iki yerli üreticinin ardından 3'üncü sırada tamamladığını söyleyen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, "Hafif ticari araç pazarından yüzde 7,6 pay alarak, kendi toplam pazar payımızın da üzerinde pay ile hedefimizi gerçekleştirdik. Bu yıl da hafif ticari araç pazarında yüzde 7-7.6 arasında bir pay hedefliyoruz" dedi
Fransız otomotiv üreticisi Peugeot, hafif ticari araç ürün gamını baştan aşağı yeniledi.
Yenilenen tasarımları, yeni nesil akıllı donanımları ile yeni Rifter, Partner Van, Boxer Van, Expert Van ve Expert Traveller modelleri Türkiye’de satışa sunuldu.
Tamamı yeni nesil dizel motorlardan oluşan yeni araçların fiyatları 913 bin 500 TL ile 1 milyon 650 bin 500 TL arasında değişiyor.