Yeni yıl öncesinde en ucuz sıfır otomobiller: En hesaplısı bile 1 milyon lirayı aştı

2025 Aralık ayı fiyat listelerine göre Türkiye’de 1 milyon liranın altında satılan sıfır model araç artık yok. Peki 2026'a günler kala en uygun sıfır araç modellerini hangileri?

Yeni yıl gelmeden 2025 fiyatları ile sıfır araç almak isteyen vatandaşlar artık 1 milyon liranın altında satılan model bulamıyor. 

Peki otomotiv firmalarının yıl son kampanyalarına bakıldığında hangi araçlar fiyatları ile öne çıkıyo?

İşte Türkiye’de aralık ayında satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller ve güncel liste...

FIAT Egea Sedan
Başlangıç fiyatı: 1.099.900 TL

