Yenisi eskisinden daha ucuza geldi! 2024 Nissan Qashqai Türkiye'de... Galerilere akın var

Otomobil tutkunlarının dört gözle beklediği Nissan'ın yenilenmiş ve son halini almış Qashqai modeli nihayet Türkiye'ye geldi. Müdavimleri bulunan aracın pahalı olması nedeniyle uzun zamandır sosyal medyada tartışmalar yapılıyordu ancak bu tartışmalar boşa gitti. Çünkü Nissan Qashqai 2024 Türkiye fiyat listesi indirimli bir şekilde satışa sunuldu. Otomobili bekleyenler akın akın galerilere hücum etti. İşte yenilenmiş ve güncellenmiş haliyle Qashqai özellikleri ve Türkiye fiyat listesi...