Yenisi eskisinden daha ucuza geldi! 2024 Nissan Qashqai Türkiye'de... Galerilere akın var
Yenilen Nissan Qashqai Türkiye'ye sürpriz bir giriş yaptı. Herkes tüm modellerinde fiyat artışı beklerken daha ucuza satışa sunuldu. Uzun süredir kampanya yapmayan Nissan böylelikle 2024 Qashqai modeli ile rekabeti kızıştırdı. İşte yeni Nissan Qashqai fiyat listesi...
Otomobil tutkunlarının dört gözle beklediği Nissan'ın yenilenmiş ve son halini almış Qashqai modeli nihayet Türkiye'ye geldi. Müdavimleri bulunan aracın pahalı olması nedeniyle uzun zamandır sosyal medyada tartışmalar yapılıyordu ancak bu tartışmalar boşa gitti. Çünkü Nissan Qashqai 2024 Türkiye fiyat listesi indirimli bir şekilde satışa sunuldu. Otomobili bekleyenler akın akın galerilere hücum etti. İşte yenilenmiş ve güncellenmiş haliyle Qashqai özellikleri ve Türkiye fiyat listesi...
Otomobil Gazetecisi Emre Özpeynirci'nin X paylaşımına göre, Güncellenen yeni Qashqai Türkiye'de mevcut modelden daha ucuza satışa sunulurken, tüm paketlerde GSR2 farkı alınmaması dikkat çekti.
2024 NİSSAN QASHQAI FİYAT LİSTESİ
Ön ızgaranın, ön ve arka aydınlatma grubunun yenilendiği, iç mekanın ciddi şekilde revize edildiği, yeni araç içi teknolojilerin eklendiği yeni Qashqai'nin fiyatı 1.799.900 TL'den başlıyor.
Bu 1.3 DIG-T 158 beygir X-Tronic CVT Designpack paketinin fiyatı. Mevcut Qashqai'de bu paketin haziran başında liste fiyatı 1.983.300 TL'ydi. (Kampanyalı bile daha pahalı)