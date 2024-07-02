2024'ün ilk yarısında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Otomotiv pazarında haziran ayında yıllık olarak gerileme yaşansa da aylık bazda satışlar kampanyaların da etkisiyle 100 bin barajının üzerinde kaldı. Peki, yılın ilk altı ayında pazarda en çok hangi araç markaları satıldı? İşte detaylar..
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 oranında artarak 577 bin 981 adede ulaştı.
Aynı dönem itibarıyla otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 7,3 oranında artarak 462 bin 955 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26 adet oldu. Bunun yanısıra yılın ilk 6 ayında en çok satılan markalar belli oldu.
İşte yılın ilk yarısında en çok satan markalar...
FİAT
SATIŞ: 71.021
P.PAYI: %12,29
RENAULT:
SATIŞ: 65.042
P.PAYI: %11,25