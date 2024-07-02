2024'ün ilk yarısında en çok satılan otomobil markaları belli oldu

Aynı dönem itibarıyla otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 7,3 oranında artarak 462 bin 955 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26 adet oldu. Bunun yanısıra yılın ilk 6 ayında en çok satılan markalar belli oldu.

İşte yılın ilk yarısında en çok satan markalar...