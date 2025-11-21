Yılın SUV otomobili belli oldu! Efsane geri döndü; 668 km menzil, yepyeni teknolojiler
2026 SUV’si MotorTrend tarafından açıklandı. Yılın Otomobili Cadillac Escalade IQ oldu. İşte Escalade IQ’nin öne çıkan özellikleri!
Elektrikli otomobillerin yükselişi devam ederken, hibrit modellere de ilgi bir hayli fazla. Bu yıl en çok SUV segmentteki modeller ilgi görürken, MotorTrend Yılın SUV modelini açıkladı.
MotorTrend, 2026 SUV of the Year seçimini açıkladı ve ödül, 667 km yol menzili, 352 kW’a kadar DC hızlı şarj ve dört tekerlekten yönlendirme gibi ileri teknoloji özellikleriyle öne çıkan tamamen elektrikli Cadillac Escalade IQ’nun oldu.
Kıyasıya rekabetin yaşandığı pazarda bu otomobil en iyi SUV seçildi. Peki artısı ve eksisi neler? Gelin yakından göz atalım…