Yılın SUV otomobili belli oldu! Efsane geri döndü; 668 km menzil, yepyeni teknolojiler

MotorTrend, 2026 SUV of the Year seçimini açıkladı ve ödül, 667 km yol menzili, 352 kW’a kadar DC hızlı şarj ve dört tekerlekten yönlendirme gibi ileri teknoloji özellikleriyle öne çıkan tamamen elektrikli Cadillac Escalade IQ’nun oldu.