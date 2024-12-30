Yıllara meydan okuyorlar! Hangi otomobil devi ne zaman kuruldu ve ismi nereden geliyor
Tarih boyunca çok sayıda otomobil markası yıllara rağmen varlığını korumaya devam ederken, bunlardan bazıları ise akıllardan silindi. Peki hangi otomobil markası ne zaman kuruldu ve ismi nereden geliyor? İşte merak edilen her şey!
Otomobilin tarihi çok uzun yıllara dayanıyor. Ancak bizler, ömrümüz boyunca bunların hepsini göremedik.
Şu anda piyasada yer alan lüks otomobillerin çoğu, derin bir geçmişe sahip. Yani bugünlere kolay kolay gelmediği gibi, pek çok zorluklarla karşılaştı.
Bunun yanı sıra hangi otomobil markasının ne zaman kurulduğu ve isminin nereden geldiği de merak konusu. İşte dünyanın önde gelen otomobil markalarının kısa bir tarihçesi:
BMV
BMW, 1916 yılında Almanya’da kurulan bir otomobil markası, motosiklet, motor ve bisiklet üreticisi olarak piyasaya çıktı. Günümüzün otomobil devi sadece Alman mühendisliğinin sembollerinden biri olmakla kalmamakla birlikte, aynı zamanda dünya çapında bir marka gücüne sahip. Logosu ise "Mavi” BMW'yi temsil ederken, "Kırmızı” M departmanını temsil etmekte ve son olarak ortalarında duran "Mor” renk ise BMW ve M departmanının birlikte çalışmasını ve ortaya çıkan mükemmelliği temsil ediyor.