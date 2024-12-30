Yıllara meydan okuyorlar! Hangi otomobil devi ne zaman kuruldu ve ismi nereden geliyor

BMV



BMW, 1916 yılında Almanya’da kurulan bir otomobil markası, motosiklet, motor ve bisiklet üreticisi olarak piyasaya çıktı. Günümüzün otomobil devi sadece Alman mühendisliğinin sembollerinden biri olmakla kalmamakla birlikte, aynı zamanda dünya çapında bir marka gücüne sahip. Logosu ise "Mavi” BMW'yi temsil ederken, "Kırmızı” M departmanını temsil etmekte ve son olarak ortalarında duran "Mor” renk ise BMW ve M departmanının birlikte çalışmasını ve ortaya çıkan mükemmelliği temsil ediyor.